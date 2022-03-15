Окупанти розстріляли чоловіка, хоч той і не мав зброї

Німецький телеканал ZDF оприлюднив відеозапис із дрона, як російські солдати розстрілюють мирного мешканця на Житомирській трасі під Києвом.

Відео, яке було зняте 7 березня 2022 року на автомагістралі E40 за кілька кілометрів на захід від Києва, надав німецьким журналістам український доброволець.

На відео зафіксовано, як беззбройний чоловік виходить з авто з піднятими руками, у нього стріляють, після чого до жертви біжать російські солдати з характерними білими пов’язками і тягнуть тіло у кювет.

#Putin spricht von einer Spezialaktion in der #Ukraine, die sich nicht gegen Zivilisten richte. Eine Drohne filmte allerdings wenige Kilometer westlich von Kiew, wie ein Zivilist von offenbar russischen Soldaten erschossen wird. #ZDFfrontal exklusiv, mehr zum Krieg 21.15 Uhr @ZDF pic.twitter.com/1FDdD7v9Ww — frontal (@ZDFfrontal) March 15, 2022

Журналіст повідомляє, що російські солдати також захопили дружину і дитину вбитого чоловіка, які сиділи в автівці, та вивезли їх у невідомому напрямку. Що з ними сталося згодом, невідомо.

Німецькі журналісти знайшли автора відеозапису і підтвердили справжність відео, час і місце відеозйомки.

Телеканал ZDF провів верифікацію відео та підтвердив його автентичність.

«Президент Росії Володимир Путін стверджує, що жодного вторгнення в Україну не було, що це «спецоперація» проти «неонацистів». За його словами, небезпеки для цивільних осіб немає. Цей звіт викриває слова російського президента в тому, чим вони були весь час – у брехні», – йдеться у повідомленні телеканалу.

Нагадаємо, що на Чернігівщині російські військові розстріляли трьох юнаків. Попередньо відомо, що 14 березня окупанти вбили двох неповнолітніх хлопців, а також ще одного 19-річного хлопця.