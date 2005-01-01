Нова уповноважена з прав людини планує відвідати окуповані українські території

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова планує відвідати анексований Росією Крим і окуповану територію Донбасу, повідомила її прес-служба.

У п'ятницю, 23 березня, Денисова провела зустріч із помічником Верховного комісара ООН у справах біженців з питань операцій Джорджем Окот-Оббо і директором Бюро Європи УВКБ ООН Паскалем Моро. На зустрічі йшлося про перспективи співпраці з питань захисту прав біженців, шукачів притулку та внутрішньо переміщених осіб.

«Як голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення я брала активну участь у розробці законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян», який зараз зареєстрований у парламенті. Ухвалення цього закону забезпечить урегулювання ситуації в сфері призначення і виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, а також громадянам, які проживають на неконтрольованих територіях», – зазначила Денісова.

Вона також поінформувала про практичні кроки щодо вирішення проблемних питань біженців і внутрішньо переміщених осіб.

«Особливу увагу було приділено порядку перетину лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей, а також проїзду на і з окупованої території», – наголошується в повідомленні.

Представники ООН висловили свою підтримку діяльності українського омбудсмена і заявили про готовність тісно координувати спільну діяльність у питаннях захисту прав біженців.

Нагадаємо, Денісову призначили на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини 15 березня, вона змінила на цій посаді Валерію Лутковську. При цьому призначення Денісової призвело до правової колізії, адже наразі в Україні діють два закони: один передбачає обрання омбудсмена шляхом голосування бюлетенями (закрите голосування), а інший – шляхом відкритого голосування. Денісову обрали на посаду завдяки другому закону.

Також відомо, що родина Денісової займається бізнесом в окупованому Росією Криму.