У десятому пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, серед яких – причетні до примусового вивезення українських дітей з окупованих територій до Росії.

Як повідомило 20 лютого видання EUobserver з посилання на проект майбутніх санкцій, ЄС вважає трьох російських чиновників причетними до масових викрадень українських дітей з окупованих територій. Це, зокрема, російська уповноважена з прав людини Татьяна Москалькова, віце-прем’єрка Башкортостана Лєнара Іванова та московський чиновник В’ячєслав Духін.

Під обмеження також можуть потрапити очільник організації «Росспівробітництво» Євгєній Прімаков, заступники керівника «Роскомнагляду», медіахолдинги «Россия сегодня» і «Патриот медиа груп», причетні до поширення пропаганди, банки «Альфа-Банк», «Росбанк», «Тинькофф банк» та інші. Загалом до нового санкційного списку увійдуть 28 нових юридичних осіб.

Як зазначає EUobserver, до санкційного списку додаються також докази причетності до злочинів включених до нього людей. Це має гарантувати неможливість оскарження санкцій в суді ЄС, а в майбутньому – дозволити притягнути їх до відповідальності.

Зазначимо, що ЄС має розглянути пропозицію десятого пакета санкцій проти Росії в понеділок, 20 лютого, на зустрічі міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого представила пропозиції щодо нового пакета санкцій, яка передбачає експортні заборони вартістю понад 11 млрд євро.