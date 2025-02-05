Нового директора «Львівелектротрансу» представили 5 лютого

У Львові представили нового керівника ЛКП «Львівелектротранс». Ним став Василь Пецух – колишній інженер Львівського автобусного заводу та «Електрону».

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, нового керівника комунального підприємства колективу представили у середу, 5 лютого.

«Василь Пецух має великий досвід у напрямку розвитку електротранспорту, а також досвід конструктором та розробником трамваїв та тролейбусів, які курсують зокрема Львовом. Попереду важливі завдання щодо подальшого розвитку електротранспорту у Львові, оновлення рухомого складу і підтримка колективу», – зазначив Андрій Москаленко.

У 1988 році Василь Пецух працював інженер-конструктором у конструкторсько-експериментальному інституті автобусобудування (нині Український інститут автобусо-тролейбусобудування). На початку 2000-х був керівником бюро управління головного конструктора ВАТ «Львівський автобусний завод», де до 2005 року працював головним конструктором.

У період 2005-2007 років очолював ЗАТ «Львівський автомобільний завод», потім працював директором департаменту контролю за виробництвом корпорації «Богдан», заступник директора Запорізького автомобілебудівного заводу.

У 2012 році його призначили гендиректором ТзОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс», а у 2017 – директором ТзОВ «Завод ЕлектронМаш». Із квітня 2024 року він був засновником і директором ТзОВ «Електротранс».

Нагадаємо, із липня 2021 року тимчасовим керівником ЛКП Львівелектротранс був Володимир Ковалів. Попереднього директора Андрія Свища підозрюють у розтраті грошей.