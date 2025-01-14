У Львові виїхав на маршрут останній подарований Берліном трамвай
Новини Львова від ZAXID.NET за 14 січня
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У вівторок, 14 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Ретельні обстеження. У поліклініці на Лемківській проводять добові моніторинги ЕКГ та артеріального тиску.
- Повернули жінці усмішку. Вперше в Україні львівські хірурги застосували найсучаснішу методику з реконструкції лицевого нерва.
- Перший МАФ на Чорновола демонтували. Тимчасову споруду розібрав сам підприємець.
- Виїхав на лінію останній. Тож у місті працюють вже всі 12 трамваїв, які Львову минулоріч подарував Берлін.
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