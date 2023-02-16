Новим прем'єром Молдови став Дорін Речан

Парламент Молдови на своєму засіданні у четвер, 16 лютого, ухвалив склад нового уряду, який очолив екс-міністр внутрішніх справ країни Дорін Речан. Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

Як повідомляється, парламентська більшість висловила вотум довіри кабінету міністрів, який очолить Дорін Речан. За призначення нового кабміну проголосували 62 депутати, всі від фракції PAS. Парламентська опозиція не голосувала за новий уряд.

Програма діяльності, підготовлена прем'єр-міністром, називається «Процвітаюча, безпечна, європейська Молдова» та ставить за пріоритет інтеграцію в ЄС.

Також новообраний міністр пообіцяв добиватись демілітаризації Придністров'я та виводу московських військ звідти.

Нагадаємо, що 10 лютого уряд Молдови разом із прем'єр-міністеркою Наталією Гаврилицею пішов у відставку. На заміну Гаврилиці Санду запропонувала свого радника з питань безпеки, нинішнього секретаря Ради безпеки Молдови і колишнього міністра внутрішніх справ країни Доріна Речана.

Речан уже заявив, що планує продовжувати домагатися членства Молдови в Євросоюзі. За його словами, пріоритетами нового уряду будуть «порядок і дисципліна, подих нового життя в економіку, а також мир і стабільність».

Зауважимо, що через війну Росії проти України Молдова у 2022 році зіткнулася з енергетичною кризою. Країна двічі переживала повне відключення електроенергії по всій країні внаслідок ударів РФ по українській енергетичній системі. Крім того, Росія значно обмежила постачання газу до Молдови і неодноразово погрожувала повністю їх припинити. Кишинів називав зниження обсягів поставок політичним рішенням, не пов'язаним із питаннями оплати.