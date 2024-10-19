Петро Шуфлін пішов в ЗСУ після Революції Гідності

Після обміну полоненими з російською стороною додому повертається військовий з Моршинської громади на Львівщині Петро Шуфлін. Про це повідомляє пресслужба ЛОВА з посиланням на голову Максима Козицького.

Загалом після обміну в Україну повернулися 95 захисників, які брали участь в боях за Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.

«Серед тих, хто повернувся з полону, є наш земляк із села Довге Моршинської громади – захисник «Азовсталі» Петро Шуфлін», – сказав Максим Козицький.

Петро Шуфлін брав участь у Революції Гідності та з 2014 року захищав Україну. Пробув у полоні понад два роки.

Попередній обмін полоненими відбувся у вересні. Тоді з російського полону повернулися 152 українців, серед них – четверо військових зі Львівщини.