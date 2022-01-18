Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні уточнює інформацію про ймовірний витік аміаку на заводі в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Про це йдеться у звіті ОБСЄ №10/2022, опублікованому 17 січня, інформує «Громадське».

В СММ зазначили, що 16 та 17 січня представники ОБСЄ уточнювали повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в окупованій Горлівці (39 кілометрів на північний схід від Донецька).

«СММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію», – вказано у звіті.

Нагадаємо, 15 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в Горлівці на Донбасі відбувається витік аміаку в повітря з ємностей, які привезли туди російські військові.

У розвідці повідомили, що 14 січня в окуповану Горлівку на ПАТ «Концерн Стирол» російські військові доставили ємності з аміаком. Через порушення герметичності з них у повітря почали витікати отруйні речовини. Розвідники наголошують, що бойовики втратили контроль над хімічними препаратами, а таке забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході України.

Як інформував ZAXID.NET, 14 січня Міністерство оборони України заявило, що російські спецслужби готують провокації проти російських сил, щоб підставити Україну та виправдати своє нове вторгнення.