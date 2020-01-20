Міністерка освіти розкрила подробиці українізації російськомовних шкіл

Діти в російськомовних школах під час переходу на українську мову матимуть адаптаційний період, а вчителі проходитимуть мовні курси. Про це повідомила міністерка освіти та науки Ганна Новосад в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми зараз готуємося до того, щоб з вересня школи, які навчалися російською, з п'ятого класу перейшли на вивчення предметів українською мовою. При цьому рідна мова і література викладатимуть російською. Плюс є можливість факультативів та позакласного навчання. А початкова школа залишається рідною мовою», — сказала Новосад.

Також міністерка зазначила, що буде певний адаптаційний період, щоб у дітей у старшій школі не було проблем із вивченням предметів зі специфічною термінологією після переходу на іншу мову. Також за результатами першого року можливо доведеться скоригувати програми.

«Нам зараз важливіше підготувати вчителів, щоб вони були готові викладати державною мовою і підтягнули свою термінологію. Для них ми будемо робити окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для покращення знань мови», — підкреслила Новосад.

Крім того, міністерка пояснила, чому російськомовні школи раніше за школи з мовами нацменшин Євросоюзу переходять на державну. За її словами, це пояснюється, дітям, які навчаються російською, легше вивчити українську та навчатися нею через те, що мови в одній мовній групі.

Раніше міністерка освіти Ганна Новосад зазначила, що російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання з вересня 2020 року. А школи з мовами нацменшин, які належать до мов Євросоюзу, — з вересня 2023 року.