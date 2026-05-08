Військовому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна

У Камʼянці-Подільському правоохоронці затримали офіцера одного з навчальних центрів під час отримання 5500 євро хабаря. За ці гроші посадовець обіцяв чоловіку службу в обраній ним військовій частині. Про це у пʼятницю, 8 травня, повідомила Військова служба правопорядку ЗСУ.

За даними слідства, офіцера викрили 7 травня на території військової частини. Попередньо, він отримав 5500 євро за сприяння у вирішенні питання щодо проходження служби саме у вказаній частині та оформлення відповідного рекомендаційного листа.

Правоохоронці не уточнюють, про який саме навчальний центр йдеться. Водночас коментар щодо інциденту оприлюднили на офіційній сторінці 143-го об’єднаного навчально-тренувального центру «Поділля».

Там підтвердили, що за підозрою в одержанні неправомірної вигоди затримали військовослужбовця їхнього підрозділу.

«Дії окремих осіб не можуть характеризувати весь особовий склад, який щоденно виконує бойові та службові завдання в умовах збройної агресії проти України. Закликаємо утримуватися від поширення неперевіреної інформації, яка може зашкодити слідству та репутації військової частини», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.