Журналіст висвітлював війну в Україні та неодноразово звинувачувався у поширенні неправдивої інформації

Оглядач німецького таблоїда BILD Юліан Рьопке оголосив, що звільняється з видання. Наступним місцем його роботи стане компанія, яка виробляє дрони для України, повідомив Рьопке в іксі 20 квітня.

Він розповів, що планував оголосити про звільнення з посади лише за кілька місяців, щоб «щоб до того часу повністю зосередитися на журналістській роботі». Втім, Рьопке відповів на запитання підписників та підтвердив своє звільнення з BILD.

За словами Юліана Рьопке, наступним місцем його роботи стане німецько-українська компанія з виробництва дронів для України. Журналіст повідомив, що компанія працює з 2023 року та є однією з найбільших постачальників БпЛА для України.

«Компанія розробляє рішення, які суттєво сприяють обороні країни в Збройних силах України. Компанія свідомо стримує свою публічну діяльність для захисту своїх співробітників у Німеччині та Україні, тому найближчим часом назву компанії я не планую оголошувати», – сказав Рьопке.

Він подякував за роботу в BILD, де працював понад 11 років. Журналіст спеціалізувався на воєнній тематиці, зокрема російсько-українській війні.

Рьопке часто критикували за поширення неправдивої інформації та непідтверджених «інсайдів» від анонімів. Зокрема, у 2024 році він опублікував матеріал нібито про зміст «плану перемоги» Володимира Зеленського, який начебто включав вимогу використовувати західне далекобійне озброєння для ударів по РФ. За словами журналіста, Україна тоді нібито підтверджувала готовність до тимчасового замороження війни. Тоді радник Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин та МЗС офіційно спростовували цю інформацію.

Крім того, у 2024 році Юліан Рьопке із посиланням на неназваного українського посадовця написав, що в Україні нібито могли б створити ядерну бомбу за кілька тижнів. Тоді й цей матеріал спростували в Офісі президента, додавши, що «вже давно можна сплутати», де слова Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів.

У 2025 році Рьопке отримав запрошення від російського пропагандистського «Першого каналу» відвідати Купʼянськ та Покровськ, проте відмовився. Запрошення йому передали після заяв Владіміра Путіна про нібито оточення українських бійців у цих містах.