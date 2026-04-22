Хакер з Буковини зламав Netflix та продав особисті дані 44 користувачів
Обвинуваченому замінили реальне покарання на іспитовий термін
На Буковині судили хакера, який за допомогою шкідливого коду зламав стрімінгову платформу Netflix. Обвинувачений отримав облікові записи 44 користувачів, зокрема їхні електронні скриньки з паролями. Ці дані він продав анонімному покупцю в телеграмі.
У вироку Заставнівського районного суду зазначено, що Іван Лаб'як у 2025 році на ноутбуці Apple Macbook M1 Pro розробив шкідливе програмне забезпечення HackTools. Це спеціальний скрипт у файлі checker.txt з комп’ютерним вірусом. Файл дозволяє підбирати логіни та паролі до облікових записів різних інтернет-ресурсів: Netflix, OnlyFans, Facebook та інші. Хакеру вдалося підібрати паролі до 44 користувачів Netflix та отримати доступ до їхніх поштових скриньок.
28 квітня 2025 року за 2 тис. грн він продав ці дані через телеграм. У суді буковинець визнав провину та щиро розкаявся. Суддя Інна Сірик визнала його винним у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.5 ст.361, ч.1 ст.361-1, ч.1 ст.361-2 КК України (створення шкідливого програмного забезпечення та продаж інформації з обмеженим доступом).
Івану Лаб’яку присудили 5 років ув’язнення, однак замінили реальне покарання на іспитовий термін на два роки. Також він має сплатити майже 41 тис. грн витрат за залучення експертів. Вирок можна оскаржити в апеляції.