На Буковині судили хакера, який за допомогою шкідливого коду зламав стрімінгову платформу Netflix. Обвинувачений отримав облікові записи 44 користувачів, зокрема їхні електронні скриньки з паролями. Ці дані він продав анонімному покупцю в телеграмі.

У вироку Заставнівського районного суду зазначено, що Іван Лаб'як у 2025 році на ноутбуці Apple Macbook M1 Pro розробив шкідливе програмне забезпечення HackTools. Це спеціальний скрипт у файлі checker.txt з комп’ютерним вірусом. Файл дозволяє підбирати логіни та паролі до облікових записів різних інтернет-ресурсів: Netflix, OnlyFans, Facebook та інші. Хакеру вдалося підібрати паролі до 44 користувачів Netflix та отримати доступ до їхніх поштових скриньок.

28 квітня 2025 року за 2 тис. грн він продав ці дані через телеграм. У суді буковинець визнав провину та щиро розкаявся. Суддя Інна Сірик визнала його винним у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.5 ст.361, ч.1 ст.361-1, ч.1 ст.361-2 КК України (створення шкідливого програмного забезпечення та продаж інформації з обмеженим доступом).

Івану Лаб’яку присудили 5 років ув’язнення, однак замінили реальне покарання на іспитовий термін на два роки. Також він має сплатити майже 41 тис. грн витрат за залучення експертів. Вирок можна оскаржити в апеляції.