Тральник-шукач мін «Черкаси» (M311)

Чотири мінні тральники, що базуються в англійському Портсмуті, можуть увійти до складу місії під керівництвом Великої Британії та Франції з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Про це 21 квітня повідомила британська газета The Times із посиланням на джерело в Міністерстві оборони України.

За словами співрозмовника видання, представники ВМС ЗСУ відвідають багатонаціональний саміт з військового планування у Постійному об’єднаному штабі (PJHQ) в Лондоні 22 квітня. На цій зустрічі українська сторона планує оголосити про готовність залучити свої кораблі до операції в Ормузькій протоці після закінчення бойових дій між США та Іраном.

Окрім кораблів, Україна розглядає можливість допомоги союзникам іншими засобами, зокрема відправкою морських безпілотників та наданням обладнання для боротьби з дронами для захисту судноплавства від іранських атак.

«Ми готові запропонувати все. У Портсмуті є чотири мінні тральники. Вони не можуть поїхати до України, тому що, по-перше, вони будуть мішенню номер один, а по-друге, через конвенцію Монтре», – пояснив співрозмовник The Times.

Видання пригадує, що на переговорах у Парижі 17 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що місія зі захисту комерційних морських шляхів матиме «виключно мирний та оборонний» характер, і почнеться після закінчення бойових дій.

Зазначимо, на військово-морській базі в англійському Портсмуті наразі перебувають чотири надводні кораблі Військово-морських сил України. Ідеться про два британські військові кораблі типу Sandown – «Черкаси» та «Чернігів», а також два тральники типу Alkmaar (Tripartite) – «Маріуполь» і «Мелітополь», отриманих від Бельгії та Нідерландів.

Нагадаємо, з 7 квітня США та Іран перебувають у режимі перемирʼя. Уже 11 квітня сторони провели переговори в пакистанському Ісламабаді щодо припинення війни, однак ті виявились безрезультатними.

Напередодні переговорів, 10 квітня, іранська армія заявила, що не буде відмовлятися від контролю Ормузької протоки, через яку проходять нафтові танкери. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що американська армія доозброює свої військові кораблі, щоб завдати удару по Ірану, якщо перемовини будуть неуспішними.

21 квітня президент США Дональд Трамп написав, що продовжив термін перемирʼя з Іраном на прохання Пакистану. Продовження перемирʼя з боку Трампа радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді назвав хитрістю, до якої США вдаються, щоб виграти час на підготовку до несподіваного удару по Ірану.

Запланований на 22 квітня другий раунд мирних переговорів, за даними агентства Bloomberg, перенесли чи навіть скасували, оскільки головний перемовник та віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Пакистану, де були заплановані переговори.