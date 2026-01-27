Під час окупації обвинувачений наглядав за в'язнями Херсонської виправної колонії

Ужгородський міськрайонний суд визнав мешканця Херсонщини Олександра Семеннікова винним у колабораційній діяльності і призначив йому 6 років ув’язнення з позбавленням права 10 років обіймати посади у правоохоронних органах.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 14 січня, у липні 2022 року обвинувачений влаштувався охоронцем Херсонської виправної колонії і до жовтня контролював дотримання режиму ув’язненими на території установи.

Під час судового засідання Олександр Семенніков визнав свою вину і розповів, що його ніхто не примушував працювати, однак він пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією РФ у зв’язку з важким фінансовим становищем, адже утримував батьків, дружину і трьох дітей. Заробітну плату обвинувачений отримував в рублях. Перед звільненням Херсону українськими військовими адміністрація колонії пропонувала йому виїхати, однак він відмовився.

Покази херсонця підтвердили свідки, які працювали з ним під час окупації. Суд також врахував, що обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину та вчинив правопорушення внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Наумова визнала Олександра Семеннікова винним у колабораційній діяльності і призначила йому 6 років ув’язнення з позбавленням права 10 років обіймати посади у правоохоронних органах. На вирок можуть подати апеляцію.