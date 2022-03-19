Знищені бронеавтомобілі високої прохідності російської армії «Тигр-М»

У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти російських окупантів втратили до 90 відсотків особового складу, а резервів для відновлення втрат немає. Про це йдеться у зведенні Міноборони України.

Як повідомляється, наразі на окупованому Росією півострові спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин.

«У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до «відказників» застосовуються репресивні методи впливу», – йдеться у повідомленні.

Також впродовж останніх днів на Миколаївському напрямку російські підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області, також зазнали суттєвих втрат.

За даними українського оборонного відомства, впродовж двох діб боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, «решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях».

«Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для «розвідки боєм», щоб виявити позиції ЗС України», – йдеться у повідомленні.

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