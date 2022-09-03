Внаслідок обстрілів сторож отримав поранення, він перебуває у важкому стані

Росіяни вночі обстріляли промислові об’єкти та склади з гуманітарною допомогою у Краматорську. Сторож отримав поранення, він перебуває у важкому стані.

«Наслідки нічного ворожого удару по Краматорську. 8 ракет по промисловості та складах гуманітарної допомоги. Поранено сторожа, у важкому стані», – зазначено у повідомленні Краматорської міської ради 3 вересня.

Фото Краматоської міської ради

На місці працюють рятувальники.

Минулої ночі на Донеччині російські війська також завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади. У Слов'янську окупанти влучили у два підприємства.

Нагадаємо, напередодні в МВС назвали кількість загиблих цивільних від початку війни. Відомо, що внаслідок ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тис. мирних мешканців, ще 5,5 тис. дістали поранення.