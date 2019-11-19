Окупанти планують знести єдиний храм ПЦУ у Криму

Храм ПЦУ в окупованій Євпаторії

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що окупанти хочуть знести храм ПЦУ в окупованій Євпаторії. Про це Епіфаній написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, наразі у двох точках в окупованому Росією Криму порушується право на свободу совісті та релігії: в кафедральному соборі святих Володимира і Ольга у Сімферополі та храмі ПЦУ в Євпаторії.

«Закликаю український Уряд нарешті ухвалити рішення, яке, на жаль, так і не було ухвалене впродовж попередніх років, для розв‘язання питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі. Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави і дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні», - написав Епіфаній.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що в приміщеннях Кафедрального собору святих Володимира і Ольги у Сімферополі, де раніше проводила богослужіння Кримська єпархія ПЦУ, «Міністерство майна Криму» почало проводити будівельні роботи. Будівельники розібрали дах храму, не попередивши про це єпархію.

28 червня «Арбітражний суд Республіки Крим» зобов’язав Кримську єпархію ПЦУ (раніше Української православної церкви Київського патріархату – ред.) передати «міністерству майнових і земельних відносин Криму» будівлю єдиного в Сімферополі храму Помісної церкви.