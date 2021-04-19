Окупаційна влада Ялти та Алушти, що на південному узбережжі Криму, заявила про дефіцит води в майбутній курортний сезон. Про це із посиланням на окупантів повідомляє російське інформагентство РИА «Новости» в понеділок, 19 квітня.

Зазначено, що цим містам не вистачить води навіть «при найбільш оптимістичному сценарії». Так, її продовжать подавати за графіком.

Раніше, 15 квітня, окупаційна влада Алушти через засуху вирішила скоротити подачу води жителям міста майже вдвічі – з 10 до 5 годин на добу. Таке рішення прийняли, щоб «влітку не довелося обмежувати водопостачання туристів в готелях і санаторіях».

Як пише проект «Крым.Реалии», з 20 квітня в Алушті почнуть подавати воду два рази в день – з 06:00 до 08:00 та з 19:00 до 22:00.

Що відбувається з водопостачанням в окупованому Криму

У березні 2014 року Україна припинила постачання дніпровської води до Криму. Основним джерелом постачання води на момент початку окупації був Північно-Кримський канал. У квітні 2014 російська окупаційна влада відключила насоси, які здійснювали підйом води в районі Красноперекопська (північний Крим), в результаті чого подання води з Північно-Кримського каналу втратило економічний сенс.

Тоді окупанти заявили, що «не потребують водопостачання хунти», обґрунтовуючи це тим, що півострів може забезпечуватися водами з Краснодарського краю шляхом їх перекидання через Керченську протоку, або розробляти підземні джерела.

Щорічно запаси води в Криму зменшувалися, а посушливі весна і початок літа 2020 року призвели до того, що вони зміліли до критичного мінімуму. В анексованому Криму в деяких районах з 7 вересня 2020 року розпочався третій етап обмежень подачі води через посуху й обміління водоймищ. Споживання води знизилося до 100 тисяч кубометрів на добу.

Питну воду мешканцям подають вранці та ввечері. На півночі Криму десятки сіл повністю залишилися без води, оскільки у них пересохли свердловини.