Штам коронавірусу «Омікрон» більш заразний, ніж «Дельта» та решта штамів, знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні наслідки. Про це свідчать дані ВООЗ.

Попередні дослідження ВООЗ свідчать, що «Омікрон» викликає «зниження ефективності вакцини проти інфікування та передачі». Повідомляється, що «враховуючи поточні доступні дані, цілком імовірно, що «Омікрон» випередить варіант «Дельта».

«Омікрон» досі викликав легкі випадки захворювання або безсимптомні випадки, але ВООЗ заявила, що поки все ж даних недостатньо, щоб встановити загальний рівень небезпеки.

За даними ВООЗ, «Омікрон» виявили в 63 країнах. Швидша передача була відзначена в Південній Африці, де «Дельта» менш поширена, і у Великій Британії, де «Дельта» є домінуючим штамом.

Наголошується, що відсутність даних означає, що наразі не можна сказати, чи була швидкість передачі «Омікрону» спричинена меншою схильністю до імунних відповідей, більш високою заразністю чи поєднанням того й іншого.