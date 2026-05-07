Фігуранти завдали збитків державі на понад 82 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозри колишнім посадовцям, які організували незаконний агробізнес у Чорнобильському заповіднику. Фігуранти вивели з-під державного контролю понад 190 га земель та вирощували там пшеницю й кукурудзу на продаж, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у четвер, 7 травня.

За даними слідства, колишній директор та власник приватного підприємства, а також двоє колишніх голів сільських рад Поліського району на Київщині підробили документи та заволоділи правом постійного користування трьома земельними ділянками у Чорнобильській зоні. Зазначається, що ці землі розташовані у Вишгородському районі та є радіаційно небезпечними. У 2016 році їх долучили до Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника.

«Слідство встановило, що схему реалізували на підставі фіктивного рішення Поліської районної ради, якого насправді не існувало. Підроблений документ використали для зміни статусу земель: ділянки незаконно перевели у комунальну власність, а право постійного користування оформили на приватне підприємство. Упродовж 2020-2025 років ці землі використовували як звичайні аграрні угіддя – без спеціальних дозволів там вирощували пшеницю та кукурудзу, що могло створювати ризики для життя і здоров’я людей», – повідомили у пресслужбі ОГП.

За даними пресслужбі Національної поліції, державі завдали збитків на понад 82,6 млн грн. Раніше у пресслужбі ОГП повідомляли, що ділянками для посівів незаконно користуються з 2020 року.

Фігурантам повідомили про підозри у використанні підробленого документа і шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб. Наразі правоохоронці передали до суду клопотання про арешт підозрюваних.

Крім того, прокурори звернулися до Господарського суду Київської області з позовом про повернення земель державі. Суд вже відкрив провадження у цій справі.