У зоні відчуження понад пʼять років вирощують пшеницю та кукурудзу

Спеціалізована екологічна прокуратура подала позов, щоб повернути у державну власність три земельні ділянки у Чорнобильській зоні. За даними правоохоронців, там протягом пʼяти років незаконно вирощують врожай, що становить загрозу для здоровʼя. Про це у понеділок, 13 квітня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Йдеться про три земельні ділянки загальною площею 190 га, що розташовані у Вишгородському районі Київської області – зоні відчуження та обов’язкового відселення через аварію на Чорнобильській АЕС.

Землі перебували у користуванні державного органу з управління зоною відчуження, однак державні реєстратори незаконно змінили їхній статус на комунальну власність. Підставою для цього стало нібито рішення Поліської районної ради, якого насправді не існувало.

Надалі ділянки передали у користування приватній компанії, використавши для цього державні акти на землю, видані підприємству «Світанок», яке перебуває у процесі ліквідації та не має права розпоряджатися цими землями.

Своєю чергою, приватна компанія з 2020 року використовує ділянки для вирощування сільськогосподарських культур без відповідних дозволів. Йдеться, зокрема, про пшеницю та кукурудзу. Правоохоронці наголошують, що така продукція може становити загрозу для життя і здоров’я людей.

Щоб повернути землі у державну власність, Спеціалізована екологічна прокуратура подала позов до Господарського суду Київської області. Суд уже відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання.