Шестеро дітей з багатодітної сім’ї з Копичинців, які отруїлися блідою поганкою і потрапили в кінці жовтня в реанімацію, за рішенням міської ради вилучили від матері. Тоді через масове отруєння грибами померли троє неповнолітніх дітей, двоє з однієї родини та родичка співмешканця матері, а також сам співмешканець, який зібрав ці гриби.

У Копичинецькій міській раді повідомили виданню «20 хвилин», що п’ятеро дітей, які перебували в лікарнях Києва та Львова, виписали додому і наразі вони почуваються добре. Також додому з медзакладу з Тернополя повернулася однорічна дитина з цієї сім’ї, за якою також спостерігали лікарі. Заступник Копичинецького міського голови Віталій Барабаш уточнив, що після повернення дітей з медзакладів у матері забрали за рішенням органу опіки та піклування міськради.

«Неповнолітніх тимчасово влаштували в заклади соціального захисту. Також орган опіки подав заяву в суд, щоб відібрати дітей в матері без позбавлення батьківських прав. Окрім того, відповідні органи проводять необхідну роботу з багатодітною матір'ю. За їхньою інформацією, жінка йде на контакт», – сказав він.

У поліції через масове отруєння грибами та смерть дітей відкрили провадження за ст. 166 КК України (Злісне не виконання обов’язків по догляду за дитиною). Матері загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 30 жовтня 2024 року стало відомо про масове отруєння блідою поганкою багатодітної родини в Копичинцях. Грибами отруїлися восьмеро дітей віком від 2 до 17 років та один дорослий, який гриби збирав, матір дітей та однорічна дитина грибів не вживали. Жінка три дні намагалася дітей лікувати самотужки, а коли їм стало дуже зле, звернулася в лікарню. З Тернополя їх терміново перевезли до лікарень в Києві та Львові.

1 листопада в Тернопільській обласній клінічній лікарні помер співмешканець, який назбирав грибів і нагодував ними дітей. 4 листопада після екстреного проведення трансплантації печінки у Львові померла дворічна дівчинка. 10 листопада в Києві померла 13-річна Вікторія, яка гостювала того дня в родині. Останньою жертвою стала 13-річна Марія, яка майже місяць боролася за життя, однак померла від сильної інтоксикації 24 листопада.