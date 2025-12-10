Папа Лев XIV відмовився оцінити справедливість мирного плану США для України

Папа Римський Лев XIV вважає, що політика американського президента Дональда Трампа спрямована на послаблення партнерства між США та країнами Європи. Про це він сказав у коментарі британському телеканалу Sky News 9 грудня.

На запитання, чи є справедливим запропонований США мирний план для України, Папа відповів, що «волів би не коментувати це».

Водночас він зазначив: «На жаль, я вважаю, що деякі частини цього плану, які я бачив, суттєво змінюють те, що протягом багатьох років було справжнім альянсом між Європою та Сполученими Штатами».

Понтифік також відреагував на нещодавні заяви Трампа, де той сказав, що Європа перебуває в занепаді та нібито має «слабких» лідерів.

«Висловлювання про Європу, які також пролунали в останніх інтерв’ю, на мою думку, намагаються розірвати те, що... має бути дуже важливим альянсом сьогодні й в майбутньому», – зауважив Папа Лев XIV.

«Отже, це програма, яку розробили президент Трамп та його радники. Він президент Сполучених Штатів. Він має право це робити, але в ній є низка пунктів, з якими, на мою думку, багато людей у ​​Сполучених Штатах погодяться, але багато інших сприймуть речі по-іншому», – додав понтифік.

До слова, 9 грудня президент Володимир Зеленський мав аудієнцію в Папи Римського, де подякував понтифіку за молитви за Україну й українців, заклики до справедливого миру. За словами президента, він поінформував понтифіка про дипломатичну роботу зі США для досягнення миру, а також про подальші зусилля та посередництво Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Президент запросив Папу Римського здійснити візит до України.

До слова, 4 грудня німецьке видання Spiegel з посиланням на стенограму розмови лідерів деяких європейських країн з президентом Володимиром Зеленським повідомило, що співрозмовники застерігали українського лідера щодо можливої зради інтересів Києва з боку США. Зокрема, йшлося про зраду в «питанні території без чіткого визначення гарантій безпеки» та «велику небезпеку» для Зеленського.