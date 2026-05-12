Першими оброблять три парки міста

У Тернополі стартує сезонна обробка від кліщів. 14–15 травня оброблятимуть три парки, повідомили на сайті міської ради.

Акарицидні заходи проводитимуть зранку о 09:00 годині:

14 травня – парк Тараса Шевченка;

15 травня – парк «Здоров’я»;

15 травня – Старий парк.

Про дати акарацидних заходів у парках Національного відродження та «Сопільче» у міській раді мають повідомити додатково. Також комунальники зазначили, що у графіку можливі зміни. Все залежатиме від прогнозу погоди, адже при дощі та поривах вітру понад 6 м/с обприскування буде недієве.

У міській раді Тернополя також просять тернополян утриматися від відвідування парків та від вигулу там домашніх тварин.