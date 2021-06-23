Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні у середу, 23 червня, провела дебати і ухвалила резолюцію, яка містить жорстку міжнародну критику Росії через продовження грубих порушень прав людини і міжнародного права. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заступниця члена постійної делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, у процесі обговорення на засіданні Комітету з рівності та недискримінації і безпосередньо у залі була ухвалена ціла низка поправок, які системно констатують політичну основу переслідувань кримських татар окупаційною владою. Зміна тональності документу відчувається і у його назві: з «Ситуації з кримськими татарами» вона перетворилася на «Порушення прав людини, вчинені щодо кримських татар у Криму».

За резолюцію проголосувало 73 депутатів, проти – 13, двоє утрималися

Під час розгляду були підтримані усі поправки, які запропонували на засіданні українські депутати, а також інші парламентарі. Під час дебатів проти жорсткої критики РФ виступили самі росіяни, а також один з представників групи комуністів/крайніх лівих. Росія у підсумку відмовилася від права пропонувати зміни до цього документу, пише «Європейська правда».

Загалом Резолюція містить чіткі сигнали про необхідність дотримання прав кримських татар в окупованому Криму. Крім того, вона:

Визнає, що «Із початку 2014 року триває тимчасова окупація Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя (Крим), що є частиною території України. Кримські татари потерпають через грубі порушення їхніх прав»;

Містить заклик Асамблеї до РФ припинити застосування російського законодавства в Криму, в тому числі у сферах тероризму та екстремізму, натомість застосовувати норми міжнародного права та законодавства України;

Констатує, що репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар включають убивства, насильницькі зникнення, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність. Це все здійснюється російськими силовиками із застосуванням протиправних і несправедливих юридичних процедур.

Зазначає факти насильницького та протиправного переміщення кримських татар на територію РФ;

Звертає увагу на переслідування журналістів, обмеження свободи слова та зібрань, тиск на кримськотатарських правозахисників;

Наголошує, що все вищезазначене створює у Криму атмосферу страху і ворожнечі.

Також у Резолюції міститься заклик до Росії скасувати рішення, що забороняє діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, і дозволити його лідерам Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову повернутися до Криму, а також гарантувати повне забезпечення права на свободу об'єднань та мирних зібрань кримських татар.

За словами Євгенії Кравчук, Європейський суд з прав людини вже визнав прийнятним міждержавний позов, що порушує багато з цих питань, Україна проти Росії, а ухвалена Резолюція, зможе посилити позиції України у міжнародних судах.