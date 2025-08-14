Пенсіонерка образила та побила малолітнього хлопця

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок пенсіонерці Любові Дмитрах за побиття малолітнього хлопця, чий батько зник безвісти у зоні бойових дій. Нападницю покарали штрафом у 850 грн. Також вона має сплатити 46 тис. грн компенсації за матеріальну та моральну шкоду.

За матеріалами справи, інцидент трапився 11 січня 2025 року близько 11:30 на сходовій клітці багатоквартирного будинку. Пенсіонерка спускалася сходами з третього на перший поверх та побачила групу малолітніх дітей, які чекали свого товариша. Жінці не сподобалося, що діти шуміли та лаялися, тому вона почала агресивно висловлюватися у бік хлопця, чий батько зник безвісти у жовтні 2024 року під час штурмових дій на фронті, назвавши того втікачем за кордон.

Бажаючи захистити від образ свого батька, військовослужбовця ЗСУ, малолітній розплакався та вступив з пенсіонеркою у словесну суперечку.

У результаті Любов Дмитрах схопила неповнолітнього обома руками за куртку, стягнула його на сходову площадку першого поверху, де завдала ударів жіночою сумкою по голові та удар кулаком в око, спричинивши потерпілому синець біля ока. Експерти кваліфікували тілесні ушкодження як легкі.

Суддя Руслана Курус визнала Любов Дмитрах винною у заподінні хлопцеві умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 ККУ) та призначила їй покарання – штраф у розмірі 850 грн. Також винуватиця має сплатити понад 46 тис. грн компенсації за матеріальну та моральну шкоду, компенсувати родичам постраждалого витрати за правничу допомогу.