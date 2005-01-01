Переговори щодо нового обміну полоненими почнуться 10 січня

Президент України Петро Порошенко заявив, що Тристороння контактна група проведе новий етап переговорів щодо обміну українських заручників на бойовиків ОРДЛО 10 січня, пише УНІАН.

«Хочу сказати, що я вже доручив своїм радникам, представникам в ТКГ, щоб вони негайно організували зустрічі і продовження переговорів. Можу сказати, що 10 числа у нас відбудеться перша зустріч. Щоб ми на цій хвилі не збавлялись. Я відчуваю, як складно їм (заручникам, - ред.) зараз», – заявив Порошенко.

Крім того, президент попросив громадян надавати всіляку підтримку українцям, які досі залишаються в заручниках у бойовиків: писати листи, спілкуватися з їхніми рідними.

Як інформував ZAXID.NET, 27 грудня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей було звільнено 73 українців. Натомість Україна передала на окуповану територію 233 людини.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються в заручниках ще 103 особи.