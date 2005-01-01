Переговори щодо нового обміну полоненими почнуться 10 січня

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 18:10500

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Президент України Петро Порошенко заявив, що Тристороння контактна група проведе новий етап переговорів щодо обміну українських заручників на бойовиків ОРДЛО 10 січня, пише УНІАН.

«Хочу сказати, що я вже доручив своїм радникам, представникам в ТКГ, щоб вони негайно організували зустрічі і продовження переговорів. Можу сказати, що 10 числа у нас відбудеться перша зустріч. Щоб ми на цій хвилі не збавлялись. Я відчуваю, як складно їм (заручникам, - ред.) зараз», – заявив Порошенко.

Крім того, президент попросив громадян надавати всіляку підтримку українцям, які досі залишаються в заручниках у бойовиків: писати листи, спілкуватися з їхніми рідними.

Як інформував ZAXID.NET, 27 грудня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей було звільнено 73 українців. Натомість Україна передала на окуповану територію 233 людини.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються в заручниках ще 103 особи.

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