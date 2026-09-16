У 2026 році Україна знову перейде на зимовий час

Восени 2026 року Україна знову перейде на зимовий час. ТСН розповідає, о котрій це треба зробити та в який бік повернути стрілки.

Коли саме переводять годинник на зимовий час?

Цьогоріч перехід на зимовий час відбудеться в ніч на неділю, 25 жовтня. Згідно з чинним законодавством, переведення годинників припадає на останню неділю жовтня.

У ніч переходу о 04:00 ранку слід перевести стрілки годинника назад, тобто на 03:00. Так доба фактично стане на одну годину довшою, тож українці отримають додатковий час для сну.

Чи потрібно переводити годинники вручну?

Механічні настінні годинники, будильники та деякі старі електронні пристрої потрібно переводити вручну. У сучасних гаджетах час зазвичай змінюється автоматично, якщо в налаштуваннях активована відповідна функція. Якщо ж її немає, час доведеться скоригувати самостійно.

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