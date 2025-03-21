Цього року Україна перейде на літній час, скоріше за все, зміни не впроваджуватимуть взагалі

У липні минулого року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про залишення на зимовому часі. Проте президент Володимир Зеленський його не підписав. Чи будемо переводити цього року годинники вперед – на літній час, пише «BBC Україна».

Що з законопроєктом про зимовий час

Законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні» передбачав, що в жовтні 2024 року Україна перейде на зимовий час і залишиться на ньому. Документ підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук і його відправили на підпис президентові.

Ані влітку, ані восени Володимир Зеленський не підписав законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час. «ВВС Україна» пише, що одразу кілька джерел в оточенні президента тоді запевнили, що президент не підпише документ. Мовляв, все порахували й побачили мінуси для економіки, зокрема, «вилізли збитки у кілька мільярдів».

Оскільки законопроєкт так і не має підпису президента, вже незабаром Україна має перейти на літній час.

Коли і куди переводити стрілки годинника в березні

В Україні годинники переводять на літній час в останню неділю березня. У 2025 році це буде 30 березня. О 3:00 за київським часом стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед – на 4:00. Українці спатимуть на годину менше, але вечори стануть світлішими.

Механічні годинники потрібно перевести вручну, а от більшість сучасної техніки, зокрема смартфони, планшети, ноутбуки і деяка побутова техніка, переведуть годинники автоматично, якщо така функція увімкнена.

Як підготуватися до переведення годинників на літній час

Переведення стрілок годинника вперед означає не лише довші світлі вечори, а й зміни в біоритмах людини, що може викликати загострення хронічних захворювань, підвищену втомлюваність, зменшення продуктивності тощо.

Звісно, короткотривалі негативні наслідки від переведення годинників для організму настануть не обов’язково, проте щоб убезпечити себе від додаткових ризиків, варто підготуватися:

за кілька днів до 30 березня почніть раніше лягати спати – достатньо щодня додавати по 15-20 хвилин;

не вживайте перед сном кофеїн та важку їжу;

створіть максимально комфортні умови для сну – повна темрява, тиша і прохолода;

уникайте користування гаджетами перед сном;

більше перебувайте на свіжому повітрі, особливо зранку.

Хто у світі також переводить годинники

У 2025 році перехід на літній час відбувається в більшій частині Європи, Північної Америки, а також в деяких країнах Африки, Азії, Південної Америки та Океанії.

Наприклад, годинники переводять у всіх країнах ЄС, Великій Британії, Сполучених Штатах (окрім Аризони, Гаваїв і Територій США), у більшій частині Канади, в частині Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Єгипті та Лівані.

Є різні дискусії про користь і шкоду від переведення годинників. Передусім ідеться про фізичне здоров’я і психічний стан людей.

Багато вчених вважають, що в більшості країнах недоцільно скасовувати переведення годинників. Проте досліджень, що стосувалися б саме України досі не проведено, хоча суперечки про переведення годинників тут точаться вже кілька років.