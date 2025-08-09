Найкращий період для перегляду зорепаду – від півночі до світанку

Персеїди – один із найяскравіших метеорних потоків року, який можна побачити і в Україні. Однак, щоб насолодитися видовищем на повну, варто обрати найкращі дати для спостереження.

Коли найкраще спостерігати за Персеїдами?

Пік активності зорепаду припадає на ніч з 12 на 13 серпня. Саме в цей час можна буде побачити найбільше метеорів. Обов’язково дайте очам час адаптувати до темряви, адже це підвищить видимість навіть найслабших метеорів.

Найкращий період для перегляду зорепаду – від півночі до світанку. У цей період небо стає максимально темним, а шанси помітити метеори – найвищими. Для спостережень обирайте відкриті місцевості, віддалені від міського світла.

Проте варто зауважити, що цього року в ніч з 12 по 13 серпня Місяць буде майже повним, тому його світло засвічуватиме більшість метеорів. Але найбільші і найяскравіші з них ви все одно зможете побачити неозброєним оком.

За матеріалами «24 канал» та «Суспільне».