Головним редактором проросійського видання «Страна.ua» є Ігор Гужва, проти якого запроваджені санкції РНБО

Елетронна петиція з вимогою блокування проросійського сайту «Страна.ua» та припинення співпраці держорганів із цим виданням набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч голосів. Попри запровадженні РНБО санкції, деякі провайдери не заблокували доступ до сайту, YouTube-каналу та соцмереж видання.

Петицію на сайті президента України 28 вересня зареєстрував волонтер та активіст Роман Сініцин (справжнє прізвище Балан). Автор зазначив, що ще у серпні 2021 року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила проти видання «Страна.ua» санкції, що передбачають блокування інтернет-ресурсу strana.ua.

У лютому 2022 року санкції розширили й на «дзеркала» й соцмережі сайту. Однак видання продовжує працювати, а його журналістам надають державну акредитацію на роботу в деокупованих регіонах.

«В українців усе ще зберігається доступ до проросійського маніпулятивного ресурсу, зокрема, через дзеркала в доменних зонах best, today, media тощо. Крім того, редакція проросійської "страни" створила новий Youtube-канал для обходу заборон, де продовжує маніпулювати думкою українських глядачів», – йдеться в описі до петиції.

У понеділок, 24 жовтня, петиція зібрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч голосів.

Зазначимо, що головним редактором проросійського видання «Страна.ua» є Ігор Гужва. Він також керує медіахолдингом «Вести». На підставі документів СБУ у серпні торік РНБО запровадила проти Ігоря Гужви санкції, зазначивши, що він займається «протиправною діяльністю».