Президент Володимир Зеленський розширив санкції проти пропагандиста Анатолія Шарія та головного редактора проросійського сайту «Страна.ua» Ігоря Гужви. Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому 16 лютого.

Тепер, крім основних доменів «Шарій.Нет» і «Страна.ua», будуть блокувати доступ до веб-ресурсів, аналогічних за змістом, як-от сайти-«дзеркала».

Також президент посилив санкції проти заступника так званого генерального прокурора «ЛНР» Вадима Лященка та трьох членів «територіальних виборчих комісій» окупаційної адміністрації у Криму.

Рада національної безпеки та оборони 20 серпня 2021 року запровадила повний пакет санкцій проти головного редактора сайту «Страна.ua» Ігоря Гужви, нардепа Андрія Деркача, ватажка бойовиків Денис Пушилін, а також проти Анатолія та Ольги Шаріїв.

У лютому 2021 року СБУ оголосила блогеру Анатолію Шарію підозру за двома статтями: державна зрада і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Невдовзі його внесли в базу розшуку МВС України, а суд дозволив його затримати. 20 серпня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування проти нього санкцій.

На початку червня СБУ провела обшуки у засновників «Партії Шарія». Їх підозрюють у розповсюдженні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміну кордонів України та порушення конституційного порядку. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку «Партії Шарія» та банківські карти.