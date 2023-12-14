Петиція про скасування так званих «поправок Лозового» у повному обсязі, яку зареєстрували на сайті Офісу президента, набрала понад 25 тис. необхідних підписів усього за годину. Про це повідомив автор петиції, глава «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін у четвер, 14 грудня.

Як повідомляється, петицію зареєстрували об 15:11, а вже о 16:14 Шабунін повідомив, що збір голосів під петицією закінчився на позначці 29 838 і наразі має статус «завершено». Петицію передали на розгляд.

Зазначимо, що Верховна Рада на своєму засіданні 8 грудня проголосувала за варіант законопроекту, який скасовує деякі пункти «правок Лозового», але не повністю. Скасування зробили у межах законопроекту про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки ця реорганізація була однією з вимог Європейської комісії та Міжнародного валютного фонду для вступу України в Євросоюз. Президент Володимир Зеленський цього ж дня підписав документ.

Так звані «поправки Лозового» ухвалила Верховна Рада VIII скликання 3 жовтня 2017 року за пропозицією народного депутата Андрія Лозового, через що отримали свою умовну назву.

Законом були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими вилучене положення про те, що подання клопотання щодо, серед іншого, призначення експертизи здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді і подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції.

У лютому 2019-го незалежна Рада громадського контролю НАБУ презентувала експертне дослідження про те, як «правки Лозового» вплинули на діяльність органів правопорядку. Експерти стверджували, що такі зміни до Кримінального процесуального кодексу вкрай негативно вплинули на досудове розслідування. Зокрема, згідно з оновленим КПК правоохоронцям потрібно вкластися з розслідуваннями в катастрофічно короткі терміни, також суттєво ускладнилося проведення експертиз та інше.

«Правки Лозового» критикували також правоохоронні органи.