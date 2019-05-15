Через «поправки Лозового» військова прокуратура створила посаду «тримача черги» під судом

Військова прокуратура завела у своєму штаті працівника, який з опівночі і до 6-7 ранку тримає чергу під судами, щоб слідчі могли подати клопотання для проведення слідчих дій у рамках своїх розслідувань, йдеться у програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом», журналісти якої слідкували за подачею клопотань у Печерському суді Києва.

«У них є людина, яка на роботу не ходить. Сугубо займається… ну штатник… його робочий режим з 12 ночі до 6-7 ранку. Він нічого не робить, він включений у групи всіх проваджень, які є. Це [тримати чергу] сугубо в нього така задача», – розповів журналістам один зі слідчих.

Клопотання у Печерському суді приймають тільки з 9 до 12 години дня і то обмежену кількість, тому є нічна черга, списки і навіть бійки. Ще одну чергу 60-70 слідчим і прокурорам доводиться вистояти у самому суді. Усе це є наслідком так званих «поправок Лозового».

Журналісти також зауважили, що клопотання, які є таємницею слідства, приймає не голова Печерського райсуду Руслан Козлов, а його помічниця, а на самих документах не ставлять жодних відміток про отримання чи реєстрацію.

За словами слідчих, бували моменти, коли помічниця судді просто ігнорувала список черги та відмовлялася брати клопотання, хоча за законом не може в цьому відмовити. Журналісти зауважили, що таким чином суд може контролювати справи в ручному режимі.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Зокрема, парламентарі врахували шкідливі поправки депутата від Радикальної партії Андрія Лозового, які передбачають, що всі процесуальні рішення, які тою чи іншою мірою обмежують права громадян, мають погоджувати у процесуального керівника і у слідчого судді, який ці клопотання розглядає. Крім того, поправки зменшують строки розслідування до 3 чи 6 місяців.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що поправки Лозовогодозволять уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів. Але Сам Лозовий заявив, що своїми поправками він нібито позбавив правоохоронців можливості зловживати слідчими діями.

16 березня Верховна Рада частково скасувала скандальні поправки до КПК. Також на ці поправки нарікала поліція.