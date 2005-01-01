Поліція поскаржилася на проблеми з похованням померлих через зміни до КПК

У поліції хочуть налагодити ефективну взаємодію з судами та прокуратурою

Через дію нового Кримінального процесуального кодексу зі змінами суди катастрофічно не встигають видавати дозволи на поховання померлих. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

За її інформацією, аналіз діяльності слідчих підрозділів свідчить, що впродовж 10 днів по Україні судами розглянуто лише близько 60% клопотань про проведення експертиз, направлених слідчими Нацполіції.

«У нас за ці 10 днів зафіксовано 7782 фактів смерті громадян. Слідчими розглянуто 5849 фактів. Тобто, це не є проблемою. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1 949 фактів. І саме тут маємо певні складнощі», – повідомив заступник голови Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад.

За його словами, від судів отримано дозволів на видачу тіл для захоронення протягом доби – 794 дозволи (41% від загальної кількості наданих клопотань), протягом двох діб – 753 (39%), на третю добу – 259 дозволів (13%). Крім того, фіксуються терміни більше ніж чотири доби – це понад 120 дозволів (або 6,5% від кількості поданих клопотань).

«Це перший момент, коли кількість клопотань в судах з кожним днем буде зростати. Друге – можливість направлення подань в суди у вечірній час або у вихідні дні. Це теж поки у деяких регіонах є проблемою», – зазначає Невгад.

Він повідомив, що в його управлінні вже створено робочу групу для аналізу роботи слідчих підрозділів з моменту початку дії зміненого КПК (з 15 березня).

Заступник голови Нацполіції також наголосив на необхідності негайного проведення на місцях зустрічей з представниками судів та прокуратури для вирішення проблеми.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя заявив, що виправлений Кримінально-процесуальний кодекс, який набирає чинності 15 березня, створює кризову ситуацію в правоохоронній системі України.

За його словами, поправки до КПК, внесені Верховною Радою, створюють три істотні проблеми для правоохоронних органів. Це можливість оскарження підозри, необхідність отримувати судові дозволи на проведення всіх експертиз та різке обмеження термінів проваджень.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає скасування норми нового Кримінального процесуального кодексу, яка блокувала роботу слідчих. Йдеться про так звані «поправки Лозового» (народного депутата від «Радикальної партії»Андрія Лозового).

Згідно зі змінами, правоохоронним органам дозволено подавати свої клопотання до судів за місцем проведення слідчих дій, що суттєво прискорить розслідування, а не до судів за місцем реєстрації органу досудового розслідування.

Поправки Лозового зменшують строки слідства з років до місяців, що, на думку їх противників, дозволить уникнути покарання корупціонерам і колишнім членам «Партії регіонів». Адже значно збільшиться кількість відмов у початку розслідування, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати злочини так швидко.

Крім того, в новому КПК є інші зміни, які по всій країні завалять суди клопотаннями з боку слідчих органів, змушених звертатися за додатковими дозволами для проведення експертиз. А це в свою чергу значно ускладнить роботу слідчих, принесе колосальний матеріальний збиток і позбавить маневреності оперативників і слідчих.

Торік 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-«радикал» Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.