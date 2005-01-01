Під час благодійного телемарафону в Литві зібрали понад €80 тис. для України

Кошти передадуть на потреби українців, які постраждали від дій РФ на Донбасі

На телеканалі Литовського національного радіо і телебачення LRT у суботу відбувся Другий благодійний телевізійний марафон на підтримку України «Разом до перемоги», на якому зібрали понад 80 тис. євро. Про це повідомляється на сайті МЗС України.

Захід, організаторами якого виступили міжнародна волонтерська організація Blue/Yellow та Литовське національне радіо і телебачення, був приурочений до 27-ї річниці Дня захисників свободи – трагічних подій у Вільнюсі 13 січня 1991 року. Метою був збір коштів для наступної їх передачі як гуманітарної допомоги для потреб східних регіонів України, що постраждали внаслідок російської агресії.

«Лише упродовж прямого ефіру благодійного телемарафону глядачі надіслали близько 82 тис. 700 євро, отримувач яких – організація Blue/Yellow, що надає допомогу постраждалим внаслідок російської агресії на території Донецької та Луганської областей, українським військовим, їхнім родинам, дітям, які втратили батьків», – йдеться в повідомленні МЗС України.

Участь у телемарафоні взяли українські військовослужбовці та волонтери зі сходу України, група українських дітей зі східних регіонів, які навчаються у Вільнюському будинку литовців, голова волонтерської організації Blue/Yellow Йонас Охман, очільники дипломатичних місій Грузії, Латвії та Естонії, акредитовані у Литві, та інші.

Під час телемарафону свої музичні твори представили численні виконавці з України, Литви та Латвії.