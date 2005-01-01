Литва удвічі збільшила видачу трудових віз для українців

Литва у 2017 році видала 34,5 тисячі трудових віз та дозволів на проживання на основі робочих контрактів. Із них — близько 20 тисяч документів отримали громадяни України. Про це повідомило литовське видання Delfi, посилаючись на данні Департаменту міграції Литви.

Зазначено, що в 2016 році в Литву на роботу прибули 18 тисяч осіб, з них близько 10 тисяч українців.

За словами експертів, найчастіше українці у Литві працевлаштовуються водіями вантажного транспорту далекого прямування, бетонниками, мулярами, фахівцями з опоряджувальних робіт, монтажниками корпусів кораблів, зварювальниками.

У свою чергу, бізнесмени стверджують, що найбільше незручностей приносить довгий розгляд заяв про видачу віз та посвідки на проживання для іноземців, яких вони хочуть працевлаштувати.

У Департаменті міграції країни зазначили, що зі зростанням обсягів трудової міграції їм не вистачає співробітників для того, щоб вчасно розглядати заяви.

Нагадаємо, з початку 2018 року в Польщі набрали чинності нові правила оформлення працевлаштування іноземців. Так, заяви польських підприємців про намір доручити роботу іноземцю нині замінили платними дозволами на сезонні роботи.