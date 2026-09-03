Останки виявили на тротуарі біля моста

Під час капітального ремонту дороги та моста в Теребовлі працівники виявили останки людини. Поховання знайшли у четвер, 3 вересня, на тротуарі. Про це ZAXID.NET розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини.

Наразі на ділянці, де виявили останки, дорожні роботи призупинили. Це частина тротуару біля моста неподалік супермаркету АТБ зі сторони Тернополя. На інших ділянках ремонт продовжать. Попередньо виявили останки однієї людини, їх мають вилучити для експертизи. Також спеціалісти мають встановити, чи можуть на цій ділянці бути й інші поховання.

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У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України розповіли, що на 350-метровій ділянці облаштували останній шар основи зі щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом. Аналогічні роботи проводять і на іншій частині автошляху.

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Після цього дорожники кластимуть асфальтобетонне покриття на проїзній частині. Паралельно роботи тривають на місці нової штучної споруди. Фахівці готують основу під монолітну плиту, на якій згодом встановлять водопропускні труби.

Капітальний ремонт мосту в Теребовлі проводять у межах спільного українсько-польського проєкту з покращення транскордонного сполучення. Міст збудували ще у 1938 році. Наразі споруда залишається останньою на території області, що потребує повної реконструкції на маршруті М-19. Загальна вартість проєкту становить 3,2 млн євро. 90% фінансування надає Європейський Союз у межах програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027». Ще 10% коштів виділяють із місцевих бюджетів.