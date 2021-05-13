Під час спалювання сухої трави під Львовом обгорів 52-річний чоловік
Палія з опіками ніг, обличчя та тулуба госпіталізували у лікарню
У середу, 12 травня, у селі Вовків, що біля Львова, 52-річний чоловік спалював суху траву та отримав опіки під час пожежі. Про це повідомило обласне управління ДСНС.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Львівщини, 52-річний чоловік разом з своїм сусідом спалював сміття, суху траву та чагарники. Під час пожежі вогонь перекинувся на 52-річного палія, чоловік отримав опіки ІІ-го ступеня ніг, обличчя та тулуба.
Постраждалого селянина госпіталізували в 8-му міську клінічну лікарню Львова у стані середнього ступеня важкості. Сусід, що допомагав йому спалювати траву, не постраждав.
Під час пожежі було спалено суху траву та чагарники на площі 300 м2.
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