У середу, 12 травня, у селі Вовків, що біля Львова, 52-річний чоловік спалював суху траву та отримав опіки під час пожежі. Про це повідомило обласне управління ДСНС.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Львівщини, 52-річний чоловік разом з своїм сусідом спалював сміття, суху траву та чагарники. Під час пожежі вогонь перекинувся на 52-річного палія, чоловік отримав опіки ІІ-го ступеня ніг, обличчя та тулуба.

Постраждалого селянина госпіталізували в 8-му міську клінічну лікарню Львова у стані середнього ступеня важкості. Сусід, що допомагав йому спалювати траву, не постраждав.

Під час пожежі було спалено суху траву та чагарники на площі 300 м2.