При огляді автомобіля порушника патрульні виявили пістолет та набої

Тернопільські патрульні оформили три протоколи на нетверезого водія, який спричинив аварійно-небезпечну ситуацію на дорозі – чоловік їхав трасою на Теребовлю по зустрічній смузі. Про неадекватного водія Toyota у поліцію заявив очевидець, який ледь уникнув зіткнення на трасі. Правоохоронці оперативно встановили порушника, під час огляду водій виявився п'яним, а в його машині знайшли пістолет та набої.

Аварійна ситуація на трасі Тернопіль-Теребовля сталася близько 23:00 у середу, 27 жовтня. Інцидент на трасі записав відеореєстратор водія, якому вдалося уникнути ДТП лише завдяки різкому маневру.

«Поліцейські отримали повідомлення від небайдужого громадянина про те, що автомобіль Toyota, рухаючись на великій швидкості, виїхав на зустрічну смугу та ледь не зіткнувся з автівкою заявника. Інспекторам вдалося виявити та зупинити потрібний автомобіль. У ході спілкування з водієм, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, тож запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння, на що останній відмовився», – йдеться у повідомленні поліції.

Оскільки чоловік під час спілкування з поліцією нервував, то правоохоронці вирішили детальніше перевірити авто і виявили у салоні зброю. Виявилося також, що чоловік керував авто, не маючи при собі ні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, ні посвідчення водія.

У підсумку патрульні склали на водія Toyota протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп'яніння), за ч. 5 ст. 122 КУпАП (створення аварійної ситуації), винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування авто без документів) та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події.