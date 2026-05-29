Наприкінці квітня бізнесмена Костянтина Григоришина оголосили у розшук в Україні

Українські правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про арешт бізнесмена Костянтина Григоришина. Це необхідно для подальшого звернення до Інтерполу з метою оголошення його у міжнародний розшук. Його підозрюють у привласненні коштів на підприємстві «Сумиобленерго», частка якого належить державі. Про це йдеться у розслідуванні «Схем», яке було опубліковане у четвер, 28 травня.

За даними слідства, у 2020 році керівництво «Сумиобленерго» створило для Григоришина фіктивну посаду радника голови правління із зарплатою 1,5 млн грн на місяць. Формально бізнесмен мав працювати дистанційно по чотири години на тиждень. Слідчі вважають, що упродовж 2020–2024 років через цю схему було виведено близько 68 млн грн. У правоохоронних органах припускають, що гроші могли переводитися через довірених людей у Європі та використовуватися для особистих потреб бізнесмена.

У березні 2025 року Григоришину та ще трьом посадовцям повідомили про підозру за статтею про привласнення майна в особливо великих розмірах. Наприкінці квітня бізнесмена оголосили у розшук в Україні.

Інформація про розшук Костянтина Григоришина в Україні

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що Шевченківський райсуд Києва наразі розглядає клопотання про обрання Григоришину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після цього може бути вирішене питання щодо звернення до Інтерполу. Також правоохоронці вже арештували частину активів бізнесмена – зокрема корпоративні права у компаніях «Енера», «Енеравінниця» та «Сумиобленерго».

Тим часом журналісти з’ясували, що на тлі кримінальних справ та санкцій РНБО бізнесмен проводить реконструкцію елітної вілли поблизу Женевського озера у Швейцарії, яку вказує як місце своєї реєстрації.

Вілла Григоришина у Швейцарії

Також у власності Григоришина виявили шале на одному з найдорожчих гірськолижних курортів світу – у французькому Куршевелі. Зокрема, компанія Cressida, бенефіціаром якої є бізнесмен, володіє трьома земельними ділянками. На двох із них ще у 2010 році збудували шале загальною площею понад 850 м2, орієнтовна вартість нерухомості – близько 70 млн євро. Інформацію про активи вдалося встановити завдяки витоку даних із реєстрів Люксембургу, які раніше отримало французьке видання Le Monde та передало партнерам OCCRP, серед яких були і «Схеми».

Сам Григоришин через адвокатів заявив, що не визнає звинувачення українських правоохоронців і вважає їх політично мотивованими. Також бізнесмен оскаржує санкції РНБО, введені проти нього у 2025 році. Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що санкції стосуються осіб, які допомагають Росії продовжувати війну.

За даними українських правоохоронців, Григоришин має громадянства України, Росії та Кіпру. Сам бізнесмен стверджує, що намагався відмовитися від російського паспорта, однак РФ не задовольнила його заяву.