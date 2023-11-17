Менеджерам повідомили про підозри за двома статтями

Служба безпеки України викрила та затримала менеджерів запорізького заводу електрообладнання, яким до листопада 2022 року володів російський олігарх Костянтін Грігорішин. Керівництво компанії підозрюють у завданні збитків бюджету України у понад 40 млн грн, повідомили у п’ятницю, 17 листопада, у прес-службі СБУ.

За даними слідства, протягом 2018-2021 років діяла схема з виводу бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку, яку організували менеджери. Гроші, виведені завдяки схемі, керівництво заводу переводили на рахунки холдингових компаній Грігорішина на території Росії. Збитки, завдані державі оцінюються у понад 43 млн грн.

Зазначається, що у листопаді 2022 року Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку передала завод у власність держави як стратегічний об’єкт. Йдеться про компанію «Запоріжтрансформатор», якою володів Костянтін Грігорішин.

«Для маскування незаконних «транзакцій» фігуранти оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха. Щоб реалізувати злочинну схему, керівництво запорізького підприємства штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку. Для цього фігуранти вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації», – повідомили у прес-службі СБУ.

Експертна комісія підтвердила факти незаконної схеми зловмисників. Менеджерам компанії повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податку службовцем в особливо великому розмірі за змовою) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення за змовою). Санкції статей передбачають штраф та позбавлення волі до трьох років без права обіймати певні посади.