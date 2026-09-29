Нетішинський міський суд Хмельницької області визнав винним підприємця Олександра Куниця в порушенні вимог охорони праці, що призвело до загибелі працівника. Суд призначив йому чотири роки тюрми, однак замінив реальне покарання на дворічний іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 24 вересня, трагедія сталася 3 листопада 2025 року на будівельному майданчику гаражного кооперативу. За даними слідства, Олександр Куниць допустив підсобного працівника до роботи без трудового договору, інструктажу та захисної каски.

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Чоловік мав прибирати будівельне сміття. Коли він почав лізти драбиною на другий поверх гаражів, то не втримався та впав. Потерпілий отримав тяжкі травми голови, грудної клітини та інші ушкодження, від яких помер.

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Суд встановив, що порушення підприємцем вимог законодавства про охорону праці перебували у причинному зв’язку із загибеллю працівника. Під час розгляду справи Олександр Куниць повністю визнав свою вину та розкаявся.

Потерпіла повідомила суду, що отримала повне відшкодування моральної та матеріальної шкоди й не має до обвинуваченого претензій. Вона просила не призначати йому реальне покарання, зокрема з огляду на його стан здоров’я та позитивні характеристики.

Суддя Богдан Базарник визнав підприємця винним за ч. 2 ст. 271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини) та призначив чотири роки увʼязнення. Водночас звільнив Олександра Куниця від основного покарання з випробувальним терміном на два роки. Крім того, із засудженого стягнули 34 657 грн витрат на проведення експертизи. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.