Гощанський районний суд Рівненської області визнав винним виконувача обовʼязків директора дослідного господарства «Тучинське» Миколу Поліщука у порушенні вимог охорони праці, що призвело до загибелі працівника. Однак замість реального покарання посадовець отримав рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 30 червня, трагедія сталася 8 листопада 2022 року на території державного підприємства «Дослідне господарство “Тучинське”» у Рівненському районі. Тоді виконувач обовʼязків директора Микола Поліщук, який відповідав за організацію робіт і дотримання вимог охорони праці, допустив до стропування вантажу працівника без необхідного навчання.

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Під час підіймання автомобільним краном стовбура зрізаного дерева вантаж закріпили з порушенням правил безпеки. Через це він провернувся, втратив стійкість і впав на інженера підприємства. Потерпілий отримав тяжкі травми та помер.

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Спеціальне розслідування Держпраці та висновок судової інженерно-технічної експертизи підтвердили, що причиною нещасного випадку стали порушення вимог охорони праці, допущені керівником робіт.

У суді Микола Поліщук повністю визнав провину. Він пояснив, що допустив працівника до стропування, покладаючись на його досвід, хоча знав про відсутність у нього необхідного посвідчення. Обвинувачений розкаявся та попросив вибачення у потерпілої.

Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, позитивно характеризується, має неповнолітню дитину, займається волонтерською діяльністю, а дружина загиблого не наполягала на суворому покаранні.

Суддя Дмитро Пацко визнав Миколу Поліщука винним за ч. 2 ст. 271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини) та призначив два роки обмеження волі. Водночас звільнив чоловіка від покарання з випробувальним терміном на один рік. Окрім того, із засудженого стягнули 11,6 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.