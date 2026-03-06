Гощанський районний суд Рівненської області визнав винним начальника молочного комплексу ТОВ СГП «Ім. Воловікова» Сергія Васильця у порушенні правил безпеки, що спричинило загибель працівника. Проте посадовця звільнили від реального покарання та призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 27 лютого, Сергій Василець, як начальник молочного комплексу, не забезпечив дотримання правил безпеки на підприємстві. 30 травня 2025 року слюсар-ремонтник під час перевірки скребкового конвеєра для видалення гною впав у траншею через неогороджену частину механізму. У результаті інциденту працівник отримав численні травми та загинув.

Згідно з актом спеціального розслідування та висновками експертів, смерть чоловіка настала від масивної травми тіла з численними переломами та ушкодженням внутрішніх органів.

Під час судового розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину і розкаявся. Він зазначив, що не міг запобігти трагедії, відразу прибув на місце події та надавав першу медичну допомогу. Також зазначив, що відшкодував витрати на поховання та встановлення пам’ятника загиблому.

Суддя Юлія Оленич визнала Сергія Васильця винним за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) та призначила йому чотири роки ув’язнення, які замінила на рік умовного терміну.

Додамо, що ТОВ СГП «Ім. Воловікова» зареєстроване у 2001 році в селі Горбаків Рівненської області. Підприємство обробляє понад 6 тис. га землі. Займається рослинництвом і тваринництвом. Спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і насіння олійних культур, а також розведенні великої рогатої худоби молочних порід.