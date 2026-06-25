Йдеться про ремонт школи у селищі Середнє біля Ужгорода

Правоохоронці оголосили підозру директору компанії «Екобудсервіс», яка проводила ремонт у школі Ужгородського району. За привласнення понад 2 млн грн бюджетних грошей посадовцеві загрожує до 12 років ув’язнення.

За інформацією Prozorro, йдеться про тендер на капітальний ремонт Середнянського опорного закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів, оголошений селищною радою у квітні 2021 року. Аукціон з пропозицією у 21,3 млн грн виграло ТОВ «Екобудсервіс».

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У четвер, 25 червня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що підрядна компанія завищувала обсяги виконаних робіт у документах. Йдеться про утеплення будівлі, облаштування покрівлі, фасадні роботи та використання будівельних матеріалів.

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«В актах виконаних робіт, які підписував директор фірми, вказували більші обсяги, ніж були фактично виконані. Саме на підставі цих документів із бюджету перераховували гроші підряднику. Експертиза встановила, що фактично виконані роботи коштували близько 5,7 млн грн, тоді як в актах було зазначено понад 7,9 млн грн. Різниця склала понад 2,16 млн грн», – розповіли правоохоронці.

Підприємцю інкримінують заволодіння бюджетними грошима в особливо великих розмірах та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Екобудсервіс» займається будівництвом з 2011 року. Компанія зареєстрована в Ужгороді та належить місцевим бізнесменам Івану Петрусу та Володимиру Корнеєву. Останній працює директором підприємства.

У 2021 році ТОВ «Екобудсервіс» фігурувало у кримінальній справі, порушеній через недбалість працівника фірми, який завищив зарплатню будівельникам під час ремонту адмінбудівлі в селі Соломоново Ужгородського району, завдавши Чопській міській раді 110 тис. грн збитків. Тоді суд оштрафував посадовця на 8,5 тис. грн.