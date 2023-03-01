Українська ППО збила ворожі дрони на Полтавщині та Київщині. За даними наших захисників, Росія почала використовувати у боях за Бахмут найдосвідченіших «вагнерівців», українські військові продовжують тримати оборону.

ZAXID.NET підсумовує 371 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Українська ППО у середу збила ворожий безпілотник на Київщині, також на Полтавщині вдалось збити усі чотири безпілотники. Росіяни також продовжують наносити удари по Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та прифронтових населених пунктах.

Щодо ситуації на фронті, то ворог продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За даними ЗСУ, Росія почала використовувати у боях за Бахмут найдосвідченіших «вагнерівців». В командуванні ЗСУ наголошують, що нині рішення залишити Бахмут немає. У Бахмуті, за даними ОВА, все ще залишаються близько 4,5 тис. цивільних.

Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року – після закінчення Другої світової. Згідно з дослідженням загальні втрати Росії в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тис. осіб.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 149 890 осіб військових. Також було знищено: