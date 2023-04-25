Росіяни завдали ракетного удару по краєзнавчому музею Куп’янська – відомо про щонайменше двох загиблих. На Херсонщині партизани підірвали блокпост окупантів, а внаслідок обстрілів росіяни зруйнували будівлю церкви. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

ZAXID.NET підсумовує 426 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранок почався із обстрілів у Куп’янську, росіяни ракетами поцілили у краєзнавчий музей. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок, відомо, що ще щонайменше 10 людей поранено.

Учасники партизанського руху «Атеш» підірвали блокпост загарбників біля населеного пункту Олешки на окупованій частині Херсонської області. Окупанти щоденно обстрілюють область, протягом вівторка росіяни зруйнували зокрема будівлю церкви у селі Кізомис.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 25 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 187 770 осіб військових. Також було знищено: