У тимчасово окупованому Севастополі виникла масштабна пожежа на місцевій нафтобазі росіян через влучання безпілотника – в українській розвідці розповіли про наслідки. Херсонська ОВА готує евакуацію цивільних на випадок посилення обстрілів. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

ZAXID.NET підсумовує 430 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, загинув чоловік. Зараз Херсонська ОВА готує евакуацію цивільних на випадок посилення обстрілів, оскільки останніми днями ворож почав активніше атакувати область.

В Умані завершили рятувальну операцію. Унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці виявили 23 загиблих, з них шестеро дітей.

У ніч на суботу, 29 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі, в Козачій бухті виникла пожежа на місцевій нафтобазі росіян через влучання безпілотника. В українській розвідці повідомили, що внаслідок вибуху на нафтобазі згоріло понад 10 резервуарів з нафтою на близько 40 тис. тонн. За словами представника ГУР, нафтопродукти на базі призначалися для потреб російського Чорноморського флоту.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни мужньо тримають оборону.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 29 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 190 040 осіб військових. Також було знищено: