Росія продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. За добу українські військові відбили понад 30 ворожих атак на цих ділянках фронту.

ZAXID.NET підсумовує 436 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, тривають важкі бої за місто Бахмут. На Авдіївському напрямку росіяни здійснювали наступальні дії в районі Авдіївки, але успіху не мали. На Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники відбили численні атаки росіян в районі Мар’їнки.

Цієї доби Росія обстріляла понад 40 населених пунктів на Запоріжжі та Херсонщині. Також окупанти обстрілювали прикордонні території Чернігівщини, Сумщини та Харківщини.

Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Вночі було збито два ворожих БпЛА «Shahed-136/131». Артилерія ЗСУ уразила п’ять районів зосередження озброєння та військової техніки Росії, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів та інші важливі цілі окупантів.

Втрати російських окупантів

За даними Генштабу, станом на ранок 5 травня від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували близько 193 210 російських військових (приблизно +620 за попередню добу). Також знищили: